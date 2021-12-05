ضبط سوداني متهم بترويج المخدرات والخمور في أجدابيا

ألقى أعضاء قسم البحث الجنائي بمديرية أمن أجدابيا، القبض على شخص سوداني الجنسية متهم ببيع وترويج المخدرات والمسكرات وحبوب الهلوسة في الحي الصناعي جنوب المدينة، حسب ما ذكرته وحدة الإعلام بالمديرية.

وقالت المديرية عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، اليوم الأحد، إن معلومات وردت من أحد المواطنين إلى الجهات المختصة بالمديرية تفيد قيام المعني ببيع وترويج المخدرات والخمور في الحي الصناعي بمدينة أجدابيا.

وأكدت المديرية أنه بعد التأكُّد من صحة المعلومة الواردة جرى إعداد محضر تحريات والانتقال إلى المكان المعلوم وضبط الشخص المُبلغ عنه ويدعى «ع س أ» سوداني الجنسية وبحوزته مواد مخدرة ومسكرة، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

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