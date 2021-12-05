إفتاء الغرياني: الانتخابات المقبلة محرمة شرعا

العنوان-طرابلس

قال مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء الليبية التابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني، إن “الانتخابات المقبلة مزورة ومحرمة شرعا ويجب منع إجرائها”.

وأوضح المجلس في بيان له حول الدعوة إلى منع وقوع الانتخابات التي وصفها بـ “المزورة”، أن القبول بإجراء انتخابات على أساس القوانين المعيبة، التي انفرد بوضعها أحد أطراف الصراع الليبي دون إعمال مبدأ الشورى المتفق عليه سابقا بين أطراف النزاع لن يؤدي إلا إلى مزيد من التمزق والاحتراب.

وزعم المجلس أن ما ترتب على تلك القوانين، من السماح للمدانين بجرائم القتل وأحكام الإعدام بالترشيح هو خيانة للأمانة، التي أمر الله بأدائها.

وتابع المجلس: “إن إجراء هذه الانتخابات المزعومة قبل الاستفتاء على الدستور لمغامرة بمصير البلاد وأهلها ووسيلة لتمكين الظالمين من ولاية أمر المسلمين وهو محرم شرعا”، على حد تعبيره.

وأضاف المجلس: “إن نتائج أي انتخابات لن تكون صحيحة مع وجود التزوير في منظومة الرقم الوطني، وقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك التلاعب في بطاقات الناخبين بالبيع والشراء”. على حد زعمه.

ودعا المجلس الليبيين كافة إلى ممانعة وقوع الانتخابات المزورة، بكافة الطرق المشروعة، وعدم السماح بإجرائها”. وفق البيان