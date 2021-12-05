البهيليل: حملة تطعيم الطلبة من سن 12 إلى 17 ستبدأ داخل المرافق الصحية

ليبيا – قال المدير التنفيذي لإدارة التطعيمات بطرابلس الصادق البهيليل إن حملة تطعيم الطلبة من سن 12 إلى 17 ستبدأ داخل المرافق الصحية، وسيتم تسليم المتحصل على الجرعات بطاقة تطعيم.

البهيليل وفي تصريحات لمنصة “فواصل” اليوم الأحد، أشار إلى أن التطعيم داخل المدارس غير وارد في الوقت الحالي، وقد يتم الشروع فيه بعد انتظام الدراسة، لافتًا إلى أن تطعيم الطلبة إلزامي وفق قرار صدر بذلك من رئاسة الوزراء.

وأكد أن اللقاح المتوفر حاليًا هو اللقاح الصيني سينوفارم، ونسبة الإقبال من الطلبة تتزايد.

البهيليل نوه إلى أن تطعيم تلاميذ الصف الأول الابتدائي والسابع والتاسع سيتم في فترة زمنية لاحقة، وغير محدد بزمن معين، باعتبارها جرعات تنسيقية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية