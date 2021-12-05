تشكيل غرفة أمنية في مسلاتة لتأمين المراكز الانتخابية

اتفقت الجهات الأمنية في مدينة مسلاتة وما جاورها، على تشكيل غرفة أمنية مشتركة تختص بتأمين يوم الاقتراع، وبتكليف عناصر من جميع الأجهزة الأمنية والوحدات لتأمين المراكز الانتخابية، وتأمين وصول صناديق الاقتراع من وإلى مكتب المفوضية-وفقاً لما أوردته المنصة الإعلامية لوزارة الداخلية.

وتأتي هذه التدابير بعد اجتماع موسع شهده ديوان مديرية أمن مسلاته، برئاسة مدير الأمن العميد هشام الدويني، وبحضور العميد سالم خيري رئيس مكتب الامن الداخلي، ورئيس مكتب هيئة السلامة مسلاته، ومساعد الشؤون الأمنية، ومندوب عن الكتيبة 131 مشاة، ورئيس مكتب أمن المرافق والمنشآت، ورئيس مكتب الدعم المركزي، ورئيس نقطة الشرطة القضائية.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع الموسع، يأتي ضمن التنسيق بين الأجهزة؛ استعداداً لمرحلة الانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر، لإيجاد آلية موحدة لتذليل الصعوبات التي تواجه رجال الأمن من خلال الخطة الأمنية لتأمين المراكز الانتخابية، وحمايتها بعد الانتهاء من المرحلة الأولى، وهي مرحلة توزيع بطاقات الناخب.

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