التكالي: أغلب الليبيين يرون إجراء الانتخابات في موعدها يؤزم الأوضاع

رأى عضو مجلس النواب علي التكالي، أن القناعة التي تسود حاليا بين أغلب المواطنين الليبيين أن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر الجاري ستكون عاملا لتأزيم الأوضاع في البلاد.

وقال التكالي، في تغريده له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “‏أعتقد أن القناعة السائدة لدى معظم الليبيين هده الأيام أن الانتخابات في 24 ديسمبر ستكون عاملا لتأزيم الأوضاع”.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه “مع كل ذلك كل الأطراف الليبية تنساق إلى مصير مجهول يرسم لنا من خارج الحدود”.

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