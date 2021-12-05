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ارتفاع تكلفة سلة الأغذية في ليبيا إلى أعلى مستوى لها

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

تأثيرات وتداعيات جائحة كورونا ما زالت مستمرة، فقد ارتفعت بسببها أسعار السلة الغذائية في ليبيا، لتجعل المواطن يعيش حياة ترهقه حتى في تأمين احتياجاته الأساسية .

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قناة ليبيا

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