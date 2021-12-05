ارتفاع تكلفة سلة الأغذية في ليبيا إلى أعلى مستوى لها

تأثيرات وتداعيات جائحة كورونا ما زالت مستمرة، فقد ارتفعت بسببها أسعار السلة الغذائية في ليبيا، لتجعل المواطن يعيش حياة ترهقه حتى في تأمين احتياجاته الأساسية .

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