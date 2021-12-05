السايح يلتقي عقيلة صالح في القبة غدا لبحث مستجدات العملية الانتخابية

قال رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، إنه سيلتقي رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمقر إقامته في القبة شرق البلاد، غدًا الإثنين، للحديث عن آخر مستجدات العملية السياسية، وفق تصريح أدى به إلى قناة «ليبيا الأحرار» مساء اليوم الأحد.

ونفى السايح في تصريحه للقناة تلقيه أي دعوة رسمية من مجلس النواب لحضور جلسة مساءلة، مؤكدًا أن المفوضية تنتظر دعوة رسمية من مجلس النواب للرد على ما ورد في البيان الذي أصدره عدد من النواب بشأن العملية الانتخابية.

وانتقد عدد من أعضاء مجلس النواب، في بيان جرى تداوله مساء أمس السبت، إدارة المفوضية للعملية الانتخابية خاصة بشأن طعون المرشحين للانتخابات الرئاسية، مطالبين بعقد جلسة مساءلة لرئيس المفوضية أمام مجلس النواب.

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لكن السايح أكد في تصريحه اليوم أن «ما يُشاع عن أن المفوضية استأنفت فقط ضد مترشح بعينه هو تضليل للرأي العام الغرض منه استعطاف الناخبين»، معتبرًا أنه «نوع من الدعاية الانتخابية السوداء».

كما أكد السايح أن «المفوضية استأنفت على جميع الطعون التي صدرت ضدها من قبل اللجان الابتدائية دون استثناء» واستمرارها في العمل لإنجاح الانتخابات وإجرائها في تاريخها المحدد، نافيًا امتلاك المفوضية «أي معلومات حول تأجيلها».

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