مطالبا النواب بمنع استمرار الحكومة.. التكبالي: الانتخابات لن تجرى في موعدها

العنوان-طرابلس

توقع عضو مجلس النواب، علي التكبالي، اليوم الأحد، عدم إجراء الانتخابات المقبلة في موعدها المقرر في 24 ديسمبر الجاري.

وفي تغريدة له عبر صفحته بـ تويتر، دعا التكبالي مجلس النواب إلى ضرورة منع الحكومة الحالية التي وصفها بـ”الفاشلة” من الاستمرار خوفا من تمزق البلاد.

وقال التكبالي: إن “‏الانتخابات لن تجرى في موعدها كما توقعت منذ زمن، وعلى مجلس النواب منع الحكومة الحالية الفاشلة من الاستمرار حتى لا تتمزق البلاد”.

وكان قد طالب عدد من أعضاء مجلس النواب رئاسة المجلس بعقد جلسة بالموعد القانوني يوم غد الإثنين لإنقاذ الانتخابات.

وشدد النواب في بيان لهم. على ضرورة أن يمتثل رئيس المفوضية العليا للانتخابات وممثلي المؤسسات المشرفة على العملية الأمنية والقضائية للمساءلة.

وحذر النواب المفوضية العليا للانتخابات من إعلان قائمة المرشحين النهائية إلى حين انتهاء جلسة المساءلة.