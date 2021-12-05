“الوطنية للنفط” تبحث تطوير الحقول الغازية البحرية مع شركة “إيني” الإيطالية

عقد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، اجتماعاً بمقر المؤسسة، مع المدير العام الجديد لشركة “إيني” بشمال أفريقيا “أنطونيو ساري”، والمدير العام السابق للشركة “عبدالمنعم العريفي”، ونائب المدير العام “ونيس الرويمي”.

وتناول الاجتماع حسبما أفاد الموقع الإلكتروني للمؤسسة الأحد؛ تنفيذ أهم المشاريع الاستراتيجية الكبرى في تطوير الحقول الغازية البحرية، بينها خطة تنفيذ مشروع تطوير التركيبين البحريين “أ” و “هـ”.

من جهته ثمن صنع الله، الدور المحوري الذي لعبته شركة “إيني” كشريك استراتيجي للوطنية للنفط، مؤكداً على حجم التعاون وعمق العلاقات بينمهما، فضلاً عن الشراكة الوطيدة، حسب تعبيره.

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