الخوجة: رصدنا تجاوزات في تنفيذ مفوضية الانتخابات للقوانين التي أصدرها النواب

أكدت عضو مجلس النواب، أسماء الخوجة، أن البرلمان رصد عددا من التجاوزات القانونية التي وقعت فيها المفوضية العليا للانتخابات، والخاصة بالقانونين المنظمة للعملية الانتخابية التي أصدرها المجلس.

وقالت الخواجة، في تصريحات صحفية، “رصدنا تجاوزات في تنفيذ مفوضية الانتخابات للقوانين التي أصدرها النواب، ومن ضمن تلك التجاوزات عدم الالتزام بتطبيق المادة 12 على المترشحين للرئاسة”.

وأضافت، “أن المفوضية تجاوزت في اعتمادها التزامن في إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية»، مؤكدة أنه «يمكن إقالة رئيسي المفوضية والمجلس الأعلى للقضاء إن لم يمتثلا لحضور جلسة المساءلة”.

وأوضحت عضو مجلس النواب في تصريحاتها، أنه ينبغي استبعاد الشخصيات الجدلية لضمان إنجاح انتخابات الرئاسة.

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