صنع الله يناقش مع «إيني» تطوير الحقول الغازية البحرية

التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، اليوم الأحد، بالمقر الرئيسي للمؤسسة بطرابلس، المدير العام الجديد لشركة إيني شمال أفريقيا أنطونيو ساري، والمدير العام السابق للشركة عبدالمنعم العريفي، ونائب المدير العام للشركة السيد ونيس الرويمي.
استهل اللقاءَ، مصطفى صنع الله، بالترحيب بالحضور، وفي الوقت نفسه هنأ أنطونيو ساري لتسلمه مهامه كمدير عام جديد للشركة، مثمنا الدور المحوري الذي لعبته شركة إيني كشريك استراتيجي للمؤسسة.
وأكد أن حجم التعاون وعمق العلاقات مهم بين المؤسسة وإيني، والشراكة الوطيدة بينهما.
كما تطرق اللقاء، إلى تنفيذ أهم المشاريع الإستراتيجية الكبرى في تطوير الحقول الغازية البحرية، مثل تطوير التراكيب أ و هـ.
وقد حضر الاجتماع من المؤسسة السادة: مدير عام المالية أبوالعيد سالم، ومدير عام التسويق الدولي المكلف نعيمة صوان، ومدير إدارة الإنتاج أنور عقيل.
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