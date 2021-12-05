صنع الله يناقش مع «إيني» تطوير الحقول الغازية البحرية

التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، اليوم الأحد، بالمقر الرئيسي للمؤسسة بطرابلس، المدير العام الجديد لشركة إيني شمال أفريقيا أنطونيو ساري، والمدير العام السابق للشركة عبدالمنعم العريفي، ونائب المدير العام للشركة السيد ونيس الرويمي.

استهل اللقاءَ، مصطفى صنع الله، بالترحيب بالحضور، وفي الوقت نفسه هنأ أنطونيو ساري لتسلمه مهامه كمدير عام جديد للشركة، مثمنا الدور المحوري الذي لعبته شركة إيني كشريك استراتيجي للمؤسسة.

وأكد أن حجم التعاون وعمق العلاقات مهم بين المؤسسة وإيني، والشراكة الوطيدة بينهما.

كما تطرق اللقاء، إلى تنفيذ أهم المشاريع الإستراتيجية الكبرى في تطوير الحقول الغازية البحرية، مثل تطوير التراكيب أ و هـ.

وقد حضر الاجتماع من المؤسسة السادة: مدير عام المالية أبوالعيد سالم، ومدير عام التسويق الدولي المكلف نعيمة صوان، ومدير إدارة الإنتاج أنور عقيل.