غدا.. السايح يلتقي المستشار صالح لبحث مستجدات العملية الانتخابية

العنوان-طرابلس

قال رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، إنه سيلتقي رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمقر إقامته في القبة، غدًا الإثنين.

وأوضح السايح في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن اللقاء يأتي للحديث عن آخر مستجدات العملية السياسية.

ونفى السايح تلقيه أي دعوة رسمية من مجلس النواب لحضور جلسة مساءلة، مؤكدًا أن المفوضية تنتظر دعوة رسمية من مجلس النواب للرد على ما ورد في البيان الذي أصدره عدد من النواب بشأن العملية الانتخابية.

وكان قد انتقد عدد من أعضاء مجلس النواب، إدارة المفوضية للعملية الانتخابية خاصة بشأن طعون المرشحين للانتخابات الرئاسية، مطالبين بعقد جلسة مساءلة لرئيس المفوضية أمام مجلس النواب.

وأكد السايح أن ما يُشاع عن أن المفوضية استأنفت فقط ضد مترشح بعينه هو تضليل للرأي العام الغرض منه استعطاف الناخبين، معتبرًا أنه نوع من الدعاية الانتخابية السوداء.

كما أكد السايح أن المفوضية استأنفت على جميع الطعون التي صدرت ضدها من قبل اللجان الابتدائية دون استثناء واستمرارها في العمل لإنجاح الانتخابات وإجرائها في تاريخها المحدد، نافيًا امتلاك المفوضية أي معلومات حول تأجيلها.