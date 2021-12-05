بسبب تفشي حمى الوادي المتصدع.. مصر تمنع استيراد الحيوانات من ليبيا

ليبيا – قال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر، عبد الحكيم محمود، إنه تم منع استيراد الحيوانات من ليبيا.

محمود وفي تصريحات خاصة لموقع “القاهرة 24” وفقًًا لما نقله موقع “روسيا اليوم”، أوضح أن هناك بؤرًا لمرض حمى الوادي المتصدع للحيوانات بدولة ليبيا، لذلك مُنع استيراد الحيوانات منها.

ورد رئيس إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية زكرياء الختال في تصريح لمنصة “فواصل” اليوم الأحد أوضح من خلاله، أن الحركة التجارية فيما يخص المواشي واللحوم متوقفة تمامًا، ولا تبادل تجاري بيننا وبين الجانب المصري.

وأكد أن ما يدخل أو يخرج من لحوم أو مواشي من المنفذ الشرقي بين البلدين هو تهريب مخالف للقانون، رغم علم مسؤولي المنفذ بذلك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية