نافية عقدها غداً.. الطبلقي: جلسة النواب المقبلة ستناقش صحة تجاوز قانون الانتخابات  

أخبار ليبيا 24

أكدت عضو مجلس النواب، عائشة الطبلقي أن المجلس لن يعقد جلسة يوم غد الاثنين، مشيرة أنهم لم يتلقوا ردا بخصوص الجلسة أو الإعلان عنها.

وقالت الطبلقي في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الأحد، “حالياً يتم التداول حول موعد عقد الجلسة القادمة، والإعلان عنها”.

ما ستناقشه الجلسة المقبلة

لافتة إلى أن الجلسة القادمة ستكون لمناقشة ما تم رصده وتداوله حول صحة التجاوزات القانونية التي وقعت فيها المفوضية العليا للانتخابات، والخاصة بالقانونين المنظمة للعملية الانتخابية التي أصدرها المجلس.

وأوضحت الطبلقي، أن الحديث عن الإقالات لا يزال مبكرا قبل انعقاد جلسة مجلس النواب، مشيرة أن الأمور ستتضح أكثر بعد عقد الجلسة والمناقشة.

المطالبة بعقد جلسة

وكان قد طالب 70 عضواً من أعضاء مجلس النواب رئاسة المجلس بعقد جلسة بالموعد القانوني يوم غد الإثنين لإنقاذ الانتخابات.

وشدد النواب في بيان لهم. على ضرورة أن يمتثل رئيس المفوضية العليا للانتخابات وممثلي المؤسسات المشرفة على العملية الأمنية والقضائية للمساءلة.

توجيه تحذير لمفوضية الانتخابات

وحذر النواب المفوضية العليا للانتخابات من إعلان قائمة المرشحين النهائية إلى حين انتهاء جلسة المساءلة.

وأكدوا أن إرجاء الإعلان عن القائمة النهائية ليتسنى لمجلس النواب تقييم الوضع. وإنقاذ العملية الانتخابية بموعدها في بيئة أمنية وسياسية مناسبة وفق التشريعات الصادرة.

وأشار النواب إلى أن المسؤولية الوطنية والتاريخية تحتم عليهم عقد جلسة حاسمة لإنقاذ إجراء عملية انتخابية قانونية تؤدي إلى الاستقرار وتوحيد المؤسسات.

التشديد على عدم الرضوخ للضغوط الخارجية

وشددوا على أنهم لن يقبلوا الرضوخ لضغوط خارجية مشبوهة أو أن يكونوا شهود زور على حفلة تزوير وشراء أصوات وامتهان المؤسسة القضائية.

وأعلنوا رفضهم للتطورات السلبية للعملية الانتخابية وعدم تنفيذ القانون والالتفاف عليه من قبل المؤسسات القضائية والمفوضية العليا للانتخابات.