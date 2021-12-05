وزير الصحة يُقدم مقترحًا بشأن زيادة مرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة

طرابلس 05 ديسمبر 2021 (وال)- قدّم وزير الصحة الدكتور علي الزناتي، مُقترحًا إلى رئيس حكومة الوحدة المكلف السيّد رمضان أبو جناح، يتعلق بإصدار قرار بلائحة مؤقتة لزيادة مرتبات العناصر الطبية، والطبية المساعدة، والتسييرية، إلى حين اعتماد مرتبات موحدة للعاملين بالدولة الليبية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم؛ بحضور رؤساء النقابات ووكيل وزارة الصحة السيد سمير كوكو، ووفقًا للمقترح المقدم من السيد الوزير تكون الزيادة بنسبة 300 % من المرتب الحالي، للأطباء بكل درجاتهم والتمريض التخصصي بالمستشفيات الواقعة بالمناطق النائية الجنوبية.

فيما تكون الزيادة بنسبة 180% من المرتب الحالي، لجميع العناصر من تمريض وفنيين ومناوبين وأطباء من طبيب ثالث إلى طبيب أول، للعاملين بالمستشفيات العامة، والمركزية والمراكز الصحية التي يوجد بها أقسام طوارئ، ووفقًا للمقترح تكون الزيادة بنسبة 100% من المرتب الحالي لأطباء الفئة أخصائي، واستشاري طبي والعناصر الطبية التي لا تُمارس المناوبات الليلية، والعيادات المجمعة والرعاية الصحية الأولية والعناصر التسييرية والإدارية.

فيما حدّد المقترح زيادة مرتبات سائقي الإسعاف والمسعفين بجهاز الإسعاف والعاملين بغرف عمليات الطوارئ بنسبة 200 % من المرتب الحالي.

يُشار إلى أن وزارة الصحة قدمت أيضًا إلى رئيس الحكومة السيّد رمضان أبو جناح؛ مقترحًا بشأن إصدار قرار باعتبار من توفاهم الأجل أثناء تأدية أعمالهم في مكافحة جائحة كورونا من المهن الطبية والطبية المساعدة والإداريين كشهداء واجب.

هذا وستُعرض مقترحات وزارة الصحة خلال اجتماع مجلس الوزراء القادم لاعتمادها. (وال) ن هـــ / ر ت

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