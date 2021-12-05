الخوجة: يمكن إقالة رئيسي المفوضية ومجلس القضاء إذا لم يحضرا جلسة المساءلة

أكدت عضو مجلس النواب، أسماء الخوجة، أن البرلمان رصد عددا من التجاوزات القانونية التي وقعت فيها المفوضية العليا للانتخابات، والخاصة بالقانونين المنظمة للعملية الانتخابية التي أصدرها المجلس.

وقالت «الخواجة»، في تصريحات رصدتها «الساعة24»، «رصدنا تجاوزات في تنفيذ مفوضية الانتخابات للقوانين التي أصدرها النوابم، ومن ضمن تلك التجاوزات عدم الالتزام بتطبيق المادة 12 على المترشحين للرئاسة.

وأضافت، «أن المفوضية تجاوزت في اعتمادها التزامن في إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية»، مؤكدة أنه «يمكن إقالة رئيسي المفوضية والمجلس الأعلى للقضاء إن لم يمتثلا لحضور جلسة المساءلة».

وأوضحت عضو مجلس النواب في تصريحاتها، أنه ينبغي استبعاد الشخصيات الجدلية لضمان إنجاح انتخابات الرئاسة.

وأكد مصدر مقرب من رئاسة مجلس النواب لـ«الساعة24»، أن هناك 70 نائبًا يطالبون بعقد جلسة طارئة للبرلمان بشكل عاجل وسريع نتيجة للتطورات الأخيرة.

وأصاف المصدر، أن البرلمان سيقوم باستدعاء رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد الحافي ورئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح.

وتابع المصدر، أن البرلمان لديه توجه بين أعضائه لتغيير المجلس الأعلى للقضاء نظرا للتجاوزات الأخيرة الخطيرة، مشيرا إلى أنه سيعمل على تغيير رئاسة الحكومة الحالية وتسمية بديل لـ«عبدالحميد الدبيية».

وشدد المصدر أنه مجلس النواب سيعمل على تأجيل الانتخابات نتيجة لخطورة الأوضاع الحالية وحالة الاستقطاب الكبيرة التي ستؤدي إلى انفجار الأوضاع أو انقسام البلاد.