الوطنية للنفط و”إيني” الإيطالية يبحثان تطوير الحقول الغازية البحرية

عنوان-طرابلس
بحثت المؤسسة الوطنية للنفط مع شركة “إيني” الإيطالية تنفيذ أهم المشاريع الاستراتيجية الكبرى، في تطوير الحقول الغازية البحرية.
جاء ذلك في لقاء جمع رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله مع المدير العام الجديد لشركة إيني- شمال أفريقيا أنطونيو ساري، بحضور المدير العام السابق للشركة عبدالمنعم العريفي، ونائب المدير العام للشركة ونيس الرويمي.
وبحسب بيان المؤسسة، ثمن صنع الله “الدور المحوري الذي لعبته شركة إيني كشريك استراتيجي للمؤسسة”، مؤكدًا حجم التعاون وعمق العلاقات والشراكة الوطيدة بين الطرفين.
وحضر الاجتماع من المؤسسة الوطنية للنفط، مدير عام المالية أبوالعيد سالم، ومدير عام التسويق الدولي المكلف نعيمة صوان، ومدير إدارة الإنتاج أنور عقيل.
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