الوطنية للنفط و”إيني” الإيطالية يبحثان تطوير الحقول الغازية البحرية

عنوان-طرابلس

بحثت المؤسسة الوطنية للنفط مع شركة “إيني” الإيطالية تنفيذ أهم المشاريع الاستراتيجية الكبرى، في تطوير الحقول الغازية البحرية.

جاء ذلك في لقاء جمع رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله مع المدير العام الجديد لشركة إيني- شمال أفريقيا أنطونيو ساري، بحضور المدير العام السابق للشركة عبدالمنعم العريفي، ونائب المدير العام للشركة ونيس الرويمي.

وبحسب بيان المؤسسة، ثمن صنع الله “الدور المحوري الذي لعبته شركة إيني كشريك استراتيجي للمؤسسة”، مؤكدًا حجم التعاون وعمق العلاقات والشراكة الوطيدة بين الطرفين.

وحضر الاجتماع من المؤسسة الوطنية للنفط، مدير عام المالية أبوالعيد سالم، ومدير عام التسويق الدولي المكلف نعيمة صوان، ومدير إدارة الإنتاج أنور عقيل.