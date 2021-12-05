ماكرون: تفكيري حاليا مُنصب على الأزمة الليبية

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن تفكيره حاليًا ينصب على ليبيا، مشيرًا إلى “تصرف باريس بقوة لحل الأزمات في الشرق الأوسط التي تولد الإرهاب وعدم الاستقرار بالمنطقة”.

وأصدر ماكرون بيانًا نشره عبر صفحته على “فيسبوك”، مساء السبت، في ختام جولة خليجية قادته إلى كل من الإمارات وقطر والسعودية، حيث يرى ماكرون أن الدور الفرنسي في الشرق الأوسط هو “دور تاريخي يتمثَّل في التوصل إلى تحقيق توازنات وإيجاد قنوات للحوار والمساهمة في بناء السلام والاستقرار”.

وشدَّد ماكرون على أن لفرنسا مصلحة في ممارسة دورها بالشرق الأوسط، حيث يتقرر هناك جزء من أمنها الجماعي، مضيفًا “لذلك نتصرف بقوة من أجل حل الأزمات التي تولِّد عدم الاستقرار والإرهاب والمعاناة، حيث أفكِّر بصورة خاصة في لبنان وليبيا”.

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