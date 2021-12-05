المصراتي: جلسة مساءلة السايح غدًا والأمور تسير نحو تأجيل الانتخابات وتشكيل حكومة محايدة

كشف الصحفي محمود حسان المصراتي، أنه تواصل طيلة اليوم مع مجموعة من أعضاء مجلس النواب، الذين أكدوا له أن جلسة مساءلة رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح ستنعقد غدًا.

وقال المصراتي في تدوينة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن الأمور تسير نحو تأجيل الانتخابات، والدعوة لتشكيل حكومة جديدة محايدة تتعهد بإجراء الانتخابات وعدم الترشح لها ونكث عهودها كما فعل رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة.

وأضاف أن هناك نوابا بالبرلمان كانوا مؤيدين للحكومة واليوم يتساءلون بغض النظر عن الجدل حول شخص الدبيبة “كيف ستجرى انتخابات في ظل حكومة أصبحت طرفا في المنافسة بدل أن تكون مسؤولة فقط عن التأمين والإشراف؟”.

ونقل المصراتي عن هؤلاء النواب قولهم: “من سيقبل بالنتيجة في حال فاز الدبيبة مستخدمًا موارد الدولة وسيطرته على المفوضية والداخلية والاتصالات والمركزي وكل شيء؟، وهل من العدل أن يترشح من يملك كل هذا مقابل مرشحين لايملكون شيء سوى صفحاتهم على الفيسبوك؟”.

وأوضح أن هناك نوابا آخرين لديهم معلومات حول التهديد والتلاعب وشراء الذمـم، الذي جرى في أروقة القضاء وتسييسه لصالح مرشحين ضد آخرين، مشيرًا إلى أن علامة الاستفهام العظمى هي عدم تقيد عماد السايح بقانون انتخاب الرئيس وتعمده الالتفاف عليه لسبب غير معلوم رغم وضوح نصوصه.

وذكر المصراتي، أن من أسماهم بـ”تنظيم الدبيبات”، نجحوا في نسف الانتخابات، مردفًا بقوله: “هم يعلمون أن ترشح حميد لها بصفته رئيسا للحكومة وزيرًا للدفاع سينسفها، بعد فشلهم في نسفها بعرقلة القوانين هم والمشري وعلي الصلابي وثلة من مرتشـين الحوار”.

وبيّن المصراتي، أن هدفهم هو تأبيد الوضع الراهن والحفاظ على تموضعات المنظومة الفـاسدة بدءًا من محافظ المصرف المركزي بطرابلس الصديق الكبير.

وأكمل: “هذا التنظيم الشعبوي المفسد الفاسد كان له رأي آخر، مستعينًا بماله المنهوب وجيوشه الإلكترونية ومليشياته الإعلامية والسذج الذين يناصرونه لاستدامة هذه المنظومة، التي تعرف أن خروجها من السلطة دقيقة واحدة يعني فتح أبواب الجحيم على فسادها وافسادها ونهبها المال العام”.

واعتبر المصراتي، “أي حديث من رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، عن وجود عرقلة ومعرقلين، هو عبارة عن هراء غير مقبول”، على حد تعبيره.

وأتم بقوله: “أنت المعرقل الأول يا سيد عماد بتلاعبك بقانون انتخاب الرئيس، وتخليك عن صلاحياتك في فرز المرشحين لصالح قضاء أنت تعرف أن هؤلاء لن يعدموا الوسيلة في اختراقه ترغيبًا أو ترهيبًا؛ أعتقد أننا مقبلين على أيام عصيبة ولا أتمنى ذلك”.

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