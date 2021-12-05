سيف الإسلام يعود للسباق الرئاسي بحكم قضائي نهائي

قضت لجنة الطعون الاستئنافية بمحكمة استئناف سبها، اليوم الأحد، في حكم نهائي برفض الطعن المقدم من المفوضية العليا للانتخابات ضد المترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي.

وألزمت المحكمة في قرارها مفوضية الانتخابات بإدراج المرشح الرئاسي سيف الاسلام معمر القذافي إلى القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية.

وقال محامي سيف الإسلام، خالد الزائدي، إن محكمة سبها الاستئنافية أصدرت حكمها بإلغاء القرار المتعلق باستبعاد سيف الإسلام من القوائم الأولية للمرشحين و”إلزام المفوضية العليا للانتخابات بإدراج اسمه ضمن القوائم النهائية”.

وفي 24 نوفمبر، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات الليبية، استبعاد 25 مرشحا من الانتخابات الرئاسية في ليبيا أبرزهم سيف الإسلام القذافى، رئيس المؤتمر الوطني السابق.