مؤسسة النفط تبحث التعاون في 4 مجالات مع «هاليبرتون» الأميركية

بحثت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، التعاون في 4 مجالات مع شركة «هاليبرتون» الأميركية، من بينها تطوير الآبار ومشروع التحول الرقمي للقطاع النفطي.
جاء ذلك خلال لقاء لرئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، مع نائب رئيس شركة «هاليبرتون» الأميركية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيد وايت، والمدير الإقليمي للشركة كولبي فيوزر، والمدير العام لفرع الشركة في ليبيا محمد التليسي، بحضور مدير إدارة الإنتاج بالمؤسسة أنور عقيل.
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ووفق بيان نشرته صفحة المؤسسة على «فيسبوك»، فإن الاجتماع ناقش سُبل دعم وتعزيز آليات الشراكة بين الجانبين للارتقاء بمستوى عمليات الإنتاج في ليبيا وزيادة المعدلات عبر عمليات الحفر وصيانة الآبار.
كما تطرق الاجتماع أيضًا لبرنامج بناء القدرات للعاملين في قطاع النفط، بالإضافة إلى التعاون مع شركة الجوف للتقنية النفطية، ورابع المجالات مشروع برنامج التحول الرقمي والتقنية الرقمية، و«الذي سيكون له الأثر الإيجابي في تحسين عمليات الإنتاج وجودتها».
بدوره أشار صنع الله، خلال الاجتماع، إلى أن «المؤسسة تمرّ بوقت عصيب للغاية ناتج عن الشحّ الحاد في الميزانيات، الأمر الذي أثر سلبًا في العديد من عملياتها وفي الإيفاء بالتزاماتها التعاقدية».
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