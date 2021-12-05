وفاة الإعلامية الليبية الشابة “نور الشيباني”

توفيت الإعلامية الشابة “نور الشيباني”، عن عمر ناهز 30 عاماً، وجرى ذلك بشكل مفاجئ؛ حيث لم يعلن سابقاً أن الراحلة عانت من مرض مزمن.

وتداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد بين الساعة 4 و5 عصراً؛ نبأ وفاة “الشيباني”، وسرعان ما انتشر الخبر في العديد من المواقع والصحف المحلية والعربية، إلا أن جميعها لم تحدد سبب ومكان الوفاة بشكل واضح، في حين تضاربت الأنباء حول مكان وقوع الوفاة بين تركيا والدنمارك.

ونعى الوسط الفني في ليبيا من ممثلين ومغنيين وكتاب وصحفيين وإعلاميين، الراحلة “نور”، داعيين لها بالمغفرة والرحمة، وأعربوا عن حزنهم لوفاتها وانتهاء مسيرتها المهنية باكراً.

يذكر أن الراحلة نور الشيباني، من مواليد 1991، وبدأت مسيرتها الفنية عبر المشاركة في برنامج “أرب كاستينغ” عام 2017، وأنشأت قبل ذلك قناة على “يوتيوب”، إلا أن مشاركتها في برنامج على مستوى الوطن العربي مثل أول انطلاقة لها في عالم الفن، حيث شاركت في تمثيل العديد من الأدوار أغلبها ذات طابع كوميدي، وقدمت بعض البرامج التلفزيونية آخرها برنامج “وعد شو” على قناة وعد، الذي استضافت من خلاله العديد من الفنانين والمغنيين الشباب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية