المريمي: عقيله صالح لن يعلق مشاركته في الانتخابات الرئاسية

رد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي، على الأنباء المتداولة بشأن تراجع المستشار عقيلة صالح، عن خوض السباق الرئاسي.

ونفى فتحي المريمي، في تصريحات صحفية، تعليق “عقيلة صالح” مشاركته في الانتخابات الرئاسية.

كما نفى المريمي، عقد مجلس النواب جلسة يوم غد الإثنين للنظر في قرارات المفوضية ومساءلة رئيسها “عماد السايح”.

وأصدر 72 نائبا بالبرلمان، في وقت سابق، بيانا مشتركا لعقد جلسة بمجلس النواب غدا الإثنين لمسائلة المفوضية العليا للانتخابات وجهات قضائية عن سير العملية الانتخابية .

وقال البيان، الذى اطلعت “الساعة 24″، على نسخه منه : “في الوقت الذي يؤكد فيه مجلس النواب دعمه والتزامه بأجراء الانتخابات وهو ماعمل من أجله بإصداره للقوانين المنظمةٌ لها وبما لا تقتصى أحدا، فإننا نتابع بقلق شديد التطورات السلبيةّ للعملية الانتخابية وعدم تنقيد القانون والالتفاف عليه من قبل المؤسسات القضائية والمفوضية العليا للانتخابات والسكوت على شبهات التزوير وشراء الأصوات والتأثير على القضاء ترهيبا وترغيبا، الأمر الذي يدفعنا إلى مطالبة رئاسة مجلس النواب بعقد جلسة بالموعد القانوني يوم الاثنين الموافق 8 – 12 – 202 على أن يمتثل رئيس المفوضية العليا للانتخابات وممثلي المؤسسات المشرفة على العملية الأمنية والقضائية المساندة.