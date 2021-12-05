“مؤسسة النفط” تبحث مع هاليبيرتون رقمنة قطاع النفط وزيادة الإنتاج

ناقش رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، مع وفد من شركة هاليبيرتون الأمريكية، مشروع برنامج التحول الرقمي والتقنية الرقمية الذي سيكون له الأثر الإيجابي في تحسين عمليات الإنتاج وجودتها، وفق ما نقلته الصفحة الرسمية للمؤسسة على منصة فيسبوك.

كما شهد الاجتماع، مناقشة سبل دعم آليات الشراكة، للرفع من مستوى الإنتاج، وزيادة معدلاته في ليبيا عبر عمليات الحفر والصيانة.

واستغل صنع الله، الفرصة ليذكر بأن الشح الحاد في الميزانيات أثر بشكل سلبي في العديد من عمليات المؤسسة، وفي الإيفاء بالتزاماتها التعاقدية حسب وصفه.

وحضر الاجتماع الذي عقد الأحد بمقر المؤسسة في طرابلس، نائب رئيس شركة هاليبيرتون الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيد وايت، والمدير الإقليمي كولبي فيوزر، والمدير العام لفرع الشركة في ليبيا محمد التليسي.

جدير بالذكر أن السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، قد شدد في وقت سابق على ضرورة استمرار المؤسسة في لعب دورها الموحد، وغير السياسي، والتكنوقراطي في قطاع النفط والغاز في ليبيا، مع التنسيق مع وزارة النفط والغاز بهذا الشأن

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