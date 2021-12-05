نقيب الأطباء: زيادة العاملين بالصحة تصل لـ300٪

قال رئيس النقابة العامة للأطباء محمد الغوج، أن رئيس الحكومة المكلف «رمضان بوجناح» وافق على اعتماد مقترح النقابة، بزيادة مرتبات كل العاملين بقطاع الصحة.

وأضاف «الغوج»، في تصريحات رصدتها «الساعة24»، أن المقترح المقدم سيعتمد من قبل رئاسة الوزراء الخميس القادم، والذي يشمل زيادة 180% للعاملين بالمستشفيات التي بها مناوبات ليلية.

وتابع أن المقترح يشمل أيضا زيادة 300% للعاملين في المناطق النائية، وزيادة 100% لكافة العاملين في القطاع، وسيتم زيادة مرتبات كافة العاملين بمراكز العزل والنظر في أوضاعهم، إضافة إلى تفعبل التأمين الصحي لفئة معينة من المتقاعدين.