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نقيب الأطباء: زيادة العاملين بالصحة تصل لـ300٪

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال رئيس النقابة العامة للأطباء محمد الغوج، أن رئيس الحكومة المكلف «رمضان بوجناح» وافق على اعتماد مقترح النقابة، بزيادة مرتبات كل العاملين بقطاع الصحة.

وأضاف «الغوج»، في تصريحات رصدتها «الساعة24»، أن المقترح المقدم سيعتمد من قبل رئاسة الوزراء الخميس القادم، والذي يشمل زيادة 180% للعاملين بالمستشفيات التي بها مناوبات ليلية.

وتابع أن المقترح يشمل أيضا زيادة 300% للعاملين في المناطق النائية، وزيادة 100% لكافة العاملين في القطاع، وسيتم زيادة مرتبات كافة العاملين بمراكز العزل والنظر في أوضاعهم، إضافة إلى تفعبل التأمين الصحي لفئة معينة من المتقاعدين.

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الساعة24 زيادة رواتب العاملين بالصحة ليبيا نقابة الأطباء

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صحيفة الساعة 24

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