المحجوب: نتائج لقاءات 5+5 في تركيا ايجابية ومشجعة للغاية

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

05 December, 2021

صرح اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العربية الليبية أن لقاءات اللجنة العسكرية 5+5في تركيا قد اسفرت عن نتائج ايجابية ومشجعة للغاية تتوافق مع المرحلة الحالية للواقع الليبي على حد تعبيره.

وقال المحجوب ان الجانب التركي أكد على اجلاء المرتزقة وتواجده في داخل ليبيا بالتزامن مع خروج باقي المرتزقة بشكل يشمل الجميع حسب مايتم تنسيقه من اللجنة العسكرية من تواريخ وجداول زمنية لذلك.

كما أضاف المحجوب ان الجانب التركي أبدى اهتماما وحرصا على استقرار ليبيا والقبول بنتائج الانتخابات مهما كان من سيفوز بها من المرشحين للرئاسة طالما انها ارادة الشعب الليبي وانه سيتعاون من اجل علاقات متميزة تحترم فيها سيادة ليبيا واستقلالها ووحدتها مع الرغبة في العمل على التنسيق للبدء في فتح رحلات مباشرة بين تركيا وبنغازي والتطلع للتعاون التجاري والاقتصادي.

وقال المحجوب ان اللجنة العسكرية 5+5 رحبت بحفاوة الاستقبال وروح التفاهم والود الذي ابداه الجانب التركي واستعداده لتسهيل عمل اللجنة المشتركة لتنفيذ بنود اتفاقية جنيف حتى تستقر ليبيا .