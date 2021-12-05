مطالبة حقوقية بمحاسبة محفظ قرآن عذّب تلميذاً في سن الثامنة

توجهت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، اليوم الأحد، ببلاغ رسمي لمكتب المدعي العام، بشأن واقعة تعرض الطفل ليث عبد الخالق الراجحي (8 أعوام)، للتعذيب الجسدي المبرح من قبل علي عبدالله كرشود محفظ قرآن متعاون مع مكتب الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الاسلامية وحدة أوقاف منطقة القره بوللي.

وطالبت اللجنة في بلاغها، النائب العام بإصدار تعليماته للنيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيق في ملابسات الواقعة، لضمان ملاحقة الجاني ومحاسبته، وذلك بالنظر إلى فداحة الجريمة المرتكبة بحق الطفل.

ووصفت اللجنة الحادثة بالمشينة، مبينةً أنها تمثل انتهاكاً جسيم لحقوق الطفل وحقوق الانسان، وتعدّ جريمة يعاقب عليها القانون طبقاً لأحكام المادة (235) لقانون العقوبات الليبي، بشان سوء استعمال السلطة من قبل الموظف العام، بالإضافة إلى أنها تمثل جريمة من جرائم التعذيب سواءً كان جسدياً أم نفسياً وفقاً لما نص عليه قانون رقم (10) لسنة (2013) بشأن التجريم والتعذيب والإخفاء القسري والتمييز.

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