رئيس مركز الصحة الحيوانية: الماشية تدخل مصر تهريب.. وليببا لا تصدر حيوانات حية للقاهرة

أكد رئيس المركز الوطني للصحة الحيوانية زكريا الختال، أنه لا يوجد استيراد أو تصدير حيوانات حية بين ليبيا ومصر أساسا حتى يمنع، وذلك في تعليقه على القرار المصري بحظر استيراد الماشية من ليبيا.

وقال «الختال»، في تصريحات رصدتها «الساعة24»، أن هناك رؤس ماشية يتم تهريبها أو تدخل بطريقة غير قانونية، مشيرا إلى أن هذا يعتمد على حرس الحدود والجهات الضبطية فى مراقبتها ومنعها.

وأوضح رئيس المركز الوطني للصحة الحيوانية، أن «حمى الوادي المتصدع» هي مرض ڤيروسي حاد يسبب داءا حادا ويصيب الأبقار والماعز والأغنام والإبل.

يذكر أن رئيس الهيئة العامة البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية عبدالحكيم محمود قال أمس السبت، إن هناك بؤرا لمرض حمى الوادي المتصدع للحيوانات في ليبيا.

وطالب رئيس الهيئة المصرية برفع درجة الاستعدادات القصوى واتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد الحيوانات المصابة، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الأمانة العامة للقوات المصرية لتشديد الرقابة على الحدود مع ليبيا، لمنع تسلل أي حيوانات وإبلاغ وزارة الزراعة في حالة ضبطها.

كما شدد رئيس الهيئة على ضرورة الرش وتطهير جميع الحيوانات الآتية من الخارج، ومنع استيراد أي حيوانات قادمة من ليبيا.