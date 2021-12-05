السائح: لا إصابات بمتحور «أوميكرون» في ليبيا

نفى مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور حيدر السائح، اليوم الأحد، اكتشاف أي حالات مصابة بمتحور «أوميكرون» في ليبيا.

وقال السائح، في منشور مقتضب عبر صفحته على «فيسبوك» إن «الأخبار المتداولة ما هي إلا شائعات، عارية من الصحة».

– «مكافحة الأمراض»: الوضع الوبائي لا يزال مستقرا.. لكنه قد يتغير

– حيدر السائح يتوقع فرض إجراءات احترازية جديدة خلال أيام بسبب «أوميكرون»

وفي وقت سابق اليوم الأحد، قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض إنه رغم القلق العالمي من احتمال انتشار المتحور «أوميكرون»؛ فإن منطقة شرق المتوسط ودول الجوار لا تزال تتمتع باستقرار في الوضع الوبائي، موضحًا أن الوضع الوبائي في ليبيا «لا يزال يشهد استقرارًا».

لكن المركز عاد وحذر في تقريره الوبائي، الذي غطى الفترة من 26 نوفمبر إلى 2 ديسمبر الجاري، من تسجيل ارتفاعات في بعض المؤشرات، ما قد يُنبئ بتغيُّر في الوضع الوبائي وظهور بؤر جديدة للمرض في بعض المدن ذات الكثافة السكانية العالية.

والجمعة الماضي، توقَّع مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض‏ حيدر السائح، فرض عدد من الإجراءات الاحترازية خلال الأيام المقبلة، مع ظهور متحور «أوميكرون» الجديد في عدد من دول العالم.

وقال السائح، في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الإجراءات ستشمل عدم السفر سواء رحلات داخلية أو خارجية إلا بإبراز بطاقة التطعيم الإلكترونية، وعدم دخول أي مواطن أو أجنبي للبلاد إلا بإبراز بطاقة التطعيم الإلكترونية.

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