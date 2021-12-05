“حيدر السايح” ينفي اكتشاف أي إصابات بمتحور أوميكرون في ليبيا

نفى رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح، اكتشاف أي حالات مصابة بمتحور أوميكرون ليبيا حتى الآن، نافياً الأخبار المتداولة حول وجود المتحور في ليبيا، حسب ما نشره على صفحته الشخصية عبر منصة فيسبوك.

وكان المركز الوطني قد أوصى المواطنين بعدم السفر إلى الدول التي ظهر فيها متحور أميكرون، إلى جانب إلزام المسافرين القادمين من البلدان المشار إليها بإجراء تحليل، والحجر الصحي لمدة 10 أيام، وعدم دخول الأجانب القادمين من الدول التي اكتشفت بها حالات إلا بحجز فندقي لفترة الحجر.

كما أقر تدابير وقائية داخل المؤسسات التعليمية لمواجهة المتحور الجديد، من بينها أن تكون الدراسة لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع فقط، عوضا عن كل يوم.

جدير بالذكر أن متحور أوميكرون اكتشف الأيام القليلة الماضية بجنوب قارة إفريقيا، وهو ما دفع العديد من دول العالم إلى فرض إجراءات صارمة لمواجهته؛ خاصة بعد أن سجلت منه عدة إصابات حول العالم.

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