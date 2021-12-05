الشركسي: أطالب بتشكيل لجنة مركزية للفصل في طعون الانتخابات الرئاسية

قال عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي، إن عمليات الطعون والاستئناف لمترشحي الانتخابات الرئاسية، أصابها العور والخلل، وأصبحت تتضارب مع أحكامها، وفق تعبيره.

وطالب الشركسي في منشور على موقع “فيسبوك” تابعته «الساعه 24»، بضرورة تشكيل لجنة تتبع المجلس الأعلى للقضاء تحت اسم “اللجنة العليا للطعون”، تتولى مهمة الفصل في الطعون فصلاً نهائياً، سواء من أسقطتهم المفوضية أو من أسقطوا بالطعون وعادوا لسباق الرئاسة بالاستئناف.

واشترط عضو ملتقى الحوار السياسي، أن تكون لجنة المجلس الأعلى للقضاء مركزيةً ولا فروع لها، وأن تعمل لمدة ثلاث أيام للبت في الأمر، وفق قوله.

يشار إلى أن، عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي، تقدم في وقت سابق رفقة عدد من الشخصيات السياسية بينهم المرشح الرئاسي عثمان عبد الجليل، لمحكمة استئناف طرابلس، بطعنٍ ضد المرشح الرئاسي عبد الحميد الدبيبة لإقصائه من سباق الانتخابات، وأصدرت المحكمة حكماً بقبول الطلب، ليطعن الدبيبة بعد ذلك في الحكم، ويعود لقائمة المترشحين في انتظار القائمة النهائية للمفوضية.