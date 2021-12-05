خالد الزايدي يكشف الخطوات القادمة لسيف الإسلام القذّافي

قال خالد الزايدي محامي المرشح الرئاسي سيف الإسلام معمّر القذّافي أنّ موكله “استوفى كافة المسوغات القانونية اللازمة لقبول ملف ترشحه”.

وتابع الزايدي في بيان تحصلت “بوابة إفريقيا الإخبارية” على نسخة منه أنّ مفوضية الانتخابات ملزمة بإدراج إسمه ضمن القوائم النهائيّة للمترشحين لمنصب رئاشة الدّولة.

وأكّد الزايدي أنّ تواصل موكله مستقبلاً سيكون مع الشعب الليبي مباشرة إما عن طريق لقاءات مع شخصيات ليبية أو حديث مباشر للشعب الليبي، وفق البيان.

وأكّد محامي سيف الإسلام القذّافي أنّ موكّله لا تمثّله أي قناة فضائية أو منصّة إعلاميّة بغض النظر عن توجهها السياسي.