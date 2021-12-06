البرلمان يعتزم الاجتماع لمناقشة آخر تطورات العملية الانتخابية

أكد رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري، العمل على إقامة جلسة لمناقشة آخر تطورات العملية الانتخابية، لافتاً إلى وجود تواصل مستمر مع أعضاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للقضاء.

وأصدر النويري، بياناً تابعته “218NEWS”، أفاد فيه بأن العمل على إقامة الجلسة جاء بعد مطالبة عدد من أعضاء المجلس بعقد جلسة حول تطورات العملية الانتخابية، معتزماً في الوقت ذاته توفير جميع المتطلبات لحضور النواب الجلسة المقبلة، دون الإشارة إلى توقيت انعقادها.

وكان 72 نائباً، قد أعربوا عن قلقهم إزاء التطورات السلبية للعملية الانتخابية، مطالبين بعقد جلسة طارئة لمساءلة مفوضية الانتخابات والجهات المشرفة على العملية الانتخابية قضائياً.

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