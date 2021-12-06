وزير الصحة يعد بدعم الخدمات الطبية للمواطنين في بلدية الجفرة

بحث وزير الصحة بحكومة الوحدة “علي الزناتي” مع وفد من مسؤولي وأعيان بلدية الجفرة ترأسه عميد البلدية سعيد أبوبكر قرينقو، دعم الخدمات الصحية المقدّمة للمواطنين عبر المؤسسات الصحية بالبلدية-وفقاً لما أوردته المنصة الاعلامية للوزارة.

وناقش “الزناتي” مع مسؤولي “الجفرة” خلال الاجتماع الذي عقد بديوان وزارة الصحة، عدداً من البنود، على رأسها افتتاح مركز صحي جديد، إلى جانب تحسين الخدمات الطبية بالمستشفيات والمراكز الصحية بالبلدية وتلبية احتياجاتها.

تجدر الإشارة إلى مدن البلدية تشهد تدنياً في الخدمات الصحية وخاصة النقص الحاد في الطواقم الطبية لاسيما بعد رحيل العديد من الخبرات الأجنبية التي كانت تسير مستشفى العافية بهون الذي يعد المستشفى الرئيسي لعموم البلدية.

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