النويري: البرلمان سيحدد جلسة رسمية لبحث تطورات العملية الانتخابية

قال رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري، إن المجلس سيحدد جلسة رسمية بناءً على طلب عدد من النواب لبحث تطورات العملية الانتخابية.

وأوضح النويري، في بيان له، أن المجلس يتواصل مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والمجلس الأعلى للقضاء، والمجلس الرئاسي.

وبين النويري، في خطابه: ”تقدم إلينا عدد من أعضاء البرلمان بطلب لعقد جلسة لمجلس النواب، وذلك لمناقشة التطورات الأخيرة للعملية الانتخابية، ونحن في تواصل مستمر مع الأعضاء والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للقضاء وإننا سوف نعمل على تحديد موعد للجلسة وتوفير كل المتطلبات لحضور النواب”.

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