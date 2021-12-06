دغيم: السايح عليه الامتناع عن لقاء مرشحي الرئاسة حتى لا يتهم بالتحيز

قال اعضو مجلس النواب المقاطع عضو ملتقي الحوار السياسي، زياد دغيم إن دعوة ثلث أعضاء مجلس النواب، حسب اللائحة، ملزمة للرئاسة وتفرض عليهم جدول الأعمال.

وأضاف دغيم، في تصريح صحفي، إنه “يتوقع مثول رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح أمام البرلمان للمسائلة، وإلا سيعرض نفسه للإقالة وخاصة مع مخالفته المادة 20 من القانون رقم 2، وإجراء الانتخابات المتزامنة تلبية لأجندة خارجية”.

ولفت دغيم، إلى أن “السايح عليه عدم الالتقاء سرا أو علانية مع مرشحين للرئاسة قبل انسحابهم بشكل فعلي من السباق، وإلا سيعتبر ذلك تحيزًا وتواطئًا”.

وتابع دغيم: ”أتوقع عقد جلسة قبل منتصف الشهر ستكون حاسمة مليئة بالإقالات لكل من خالف عمدا القوانين والتشريعات الليبية”.

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