4 منظمات إعلامية: وزارة الخارجية تتأخر في منح التراخيص لوسائل الإعلام الأجنبية لتغطية الانتخابات

أدانت أربع منظمات تأخر إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية في إصدار الموافقات لممثلي وسائل الإعلام الأجنبية لتغطية الانتخابات المرتقبة، واعتبرت ذلك تهديدًا لنزاهتها وحياديتها.

جاء ذلك في بيان موقَّع من: المنظمة الليبية للإعلام المستقل (لوفيم)، المركز الليبي لحرية الصحافة، شبكة أصوات للإعلام، والمؤسسة الليبية للصحافة الاستقصائية (ليفيج).

وقالت المنظمات إنها تلقت عدة شكاوى بخصوص تعمد التأخير في إصدار الموافقات اللازمة خلال آجال مناسبة لتغطية الانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر 2021، مما يعد انتهاكًا غير مبرر لحق الصحافة في تغطية الانتخابات، الأمر الذي يحرم المواطنين من الحصول على التغطية الإخبارية من مؤسسات إعلامية مختلفة.

ونقل البيان عن أحد الصحفيين قوله إن عددًا من مراسلي المؤسسات الإعلامية الأجنبية المعتمدة في ليبيا تقدموا بطلب للحصول على الموافقة لتغطية الانتخابات منذ شهر أكتوبر الماضي، وبالرغم من ذلك لم يحصلوا على رد حتى الثالث من ديسمبر الجاري.

ولفت البيان إلى دور وسائل الإعلام المحلية والدولية، في تغطية الانتخابات، وكشف أيِّ انتهاكات أو عوائق تواجهها، لافتة إلى وجود عدد قليل من ممثلي المؤسسات الإعلامية الأجنبية، وأغلبهم في العاصمة طرابلس، وأن عدم السماح لهذه المؤسسات بالعمل على تغطية الانتخابات سيشكل خطرًا على نزاهتها.

ودعت المنظمات الأربعة رئاسة حكومة الوحدة الوطنية ووزارة الخارجية الليبية للعمل سريعًا على إيجاد حل لهذه المشكلة المتكررة من إدارة الإعلام الخارجي وتسهيل عمل الصحفيين.

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