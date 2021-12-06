الشاطر: قبول ترشح سيف الإسلام للرئاسة يعبر عن السذاجة والغباء في آن واحد

قال عبدالرحمن الشاطر، عضو مجلس الدولة الاستشاري، إن قبول سيف الإسلام للترشح لرئيس الدولة باسم الديمقراطية وحق المواطنة، يعبر عن السذاجة والغباء في آن واحد، على حد تعبيره.

وأضاف الشاطر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إنها فتح الطريق لعودة الجماهيرية وتصفية الثورة والانتقام، لم نسمع ونشاهد مثل هذا الغباء مطلقا” على حد زعمه.

وتابع الشاطر:” حصنوا الثورة، فالديمقراطية ليست لمن لم يؤمنوا بها يوما” على حد ادعائه.

وزعم الشاطر، في تغريدة أخر، أن رئيس مجلس النواب تجاهل طلب 72 عضوا لعقد جلسة يوم غد، ويستدعي رئيس المفوضية العليا للانتخابات للقاء بينهما فقط لمناقشة ترتيبات الانتخابات المقبلة”.

واستطرد:” أن 72 عضوا عليهم أن يعبروا عن رفضهم لهذا الاقصاء ويتخذوا موقفا حازما فقد تحول إلى مجلس عقيلة صالح وليس الأمة” على حد قوله.