ليبيا الان

البدء في تنفيذ خطة القضاء على مرض الملاريا بالمنطقة الجنوبية

تم النشر منذُ 20 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اجتمع الفريق المكلف بالرصد والتقصي والبحث عن ناقل مرض الملاريا المكون من إدارة الرصد والتقصي، وإدارة مكافحة الأمراض المشتركة، إضافة إلى فريق من منظمة الصحة العالمية بالمنطقة الجنوبية مع مدير مستشفى مرزق العام في إطار البدء في تنفيذ خطة القضاء على مرض الملاريا بعد رصد حالات جديدة بالمنطقة الجنوبية، حيث زار الفريق المختبر الطبي بمستشفى سبها، لتفعيل مكتب للرصد بالمستشفى لرصد حالات الإصابة.

كما قام الفريق بجولة في بلدتي مرزق وأم الأرانب، للوقوف على برك المياه التي تعد بيئة خصبة للبعوض الناقل للمرض، وأخد عينات من اليرقات، ونصب المصائد للتأكد من خلو هذه المناطق من هذا الحشرات الناقلة.

وأعلن المركز عن عزمه إطلاق دورات تدريبية للأطباء، وفنيي المختبرات، لمعرفة طرق تشخيص مرض الملاريا، وعلاجه خلال المدة القادمة بدعم من منظمة الصحة العالمية.

وتأتي زيارة فريق الرصد إلى المنطقة الجنوبية، استكمالا للحملة التي أطلقها المركز الوطني لمكافحة الأمراض، للقضاء على مرض الملاريا بعد أن اكتشفت عدة حالات للمرض في مدن سبها ، براك الشاطيء، الكفرة، الجفرة، أم الأرانب و مرزق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك