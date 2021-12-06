البدء في تنفيذ خطة القضاء على مرض الملاريا بالمنطقة الجنوبية

اجتمع الفريق المكلف بالرصد والتقصي والبحث عن ناقل مرض الملاريا المكون من إدارة الرصد والتقصي، وإدارة مكافحة الأمراض المشتركة، إضافة إلى فريق من منظمة الصحة العالمية بالمنطقة الجنوبية مع مدير مستشفى مرزق العام في إطار البدء في تنفيذ خطة القضاء على مرض الملاريا بعد رصد حالات جديدة بالمنطقة الجنوبية، حيث زار الفريق المختبر الطبي بمستشفى سبها، لتفعيل مكتب للرصد بالمستشفى لرصد حالات الإصابة.

كما قام الفريق بجولة في بلدتي مرزق وأم الأرانب، للوقوف على برك المياه التي تعد بيئة خصبة للبعوض الناقل للمرض، وأخد عينات من اليرقات، ونصب المصائد للتأكد من خلو هذه المناطق من هذا الحشرات الناقلة.

وأعلن المركز عن عزمه إطلاق دورات تدريبية للأطباء، وفنيي المختبرات، لمعرفة طرق تشخيص مرض الملاريا، وعلاجه خلال المدة القادمة بدعم من منظمة الصحة العالمية.

وتأتي زيارة فريق الرصد إلى المنطقة الجنوبية، استكمالا للحملة التي أطلقها المركز الوطني لمكافحة الأمراض، للقضاء على مرض الملاريا بعد أن اكتشفت عدة حالات للمرض في مدن سبها ، براك الشاطيء، الكفرة، الجفرة، أم الأرانب و مرزق.

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