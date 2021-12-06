الزائدي: سيف الإسلام سيتواصل مباشرة مع الشعب و لا تمثله أي قناه فضائية أو منصة إعلامية

أصدر خالد الزائدي محامي المرشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي بيانا لإيضاح عدة تعليمات هامة سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة.

وقال البيان الذى تحصلت”الساعة24″، على نسخه منه :” بما أن موكلي سيف الإسلام القذافي قد استوفي كافة المصوغات القانونية اللازمة لقبول ملف ترشحه وإنهاء كافة مراحل الطعون الانتخابية التي انتهت بإلزام المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بإدراج أسمه ضمن القائمة النهائية للمترشحين لمنصب رئيس الدولة”.

وتابع البيان:” لذلك فإننا نؤكد وننوه من اليوم فصاعدا على أن تواصل موكلي سوف يكون مباشرة مع الشعب الليبي أما عن طريق لقاءات مباشرة مع شخصيات ليبية أو خلال حديث مباشر للشعب الليبي كما ننوه بوجود عدة صفحات مزيفة على منصات التواصل الاجتماعي تدعي أنها تمثل موكلي باتت تنشر التصريحات المفبركة والأخبار الزائفة التي تنسيب لموكلي ومن هنا فإننا ننوه أن موكلي لا تمثله أي قناه فضائية أو منصة إعلامية بغض النظر عن توجهها السياسي وأن الممثل القانوني له هو المحامي خالد محمد الزائدي باعتباره محاميه الشخصي ومحامي الحملة الانتخابية”.