مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم ومنظمة ليبوتكس للروبوتات

وقعت وزارة التربية والتعليم، الأحد، مذكرة تفاهم بين إدارة النشاط المدرسي، ومنظمة ليبوتكس للروبوتات، والعلوم التكنولوجية.

وتتضمن مذكرة التفاهم 9 بنود كان أبرزها تأسيس تعاون مثمر وبناء في صورة مشروع تربوي تعليمي يتبنى خططا وآليات تنفيذ تضمن نجاح العمل المشترك في كافة مراحله، فضلاً عن تعزيز دور الروبوتات كوسيلة تعليمية عملية، وخلق بيئة مشجعة مبنية على التعليم الذاتي.

كما شملت المذكرة الاتفاق على تشكيل فريق عمل رئيسي مشترك يتكون من 6 أعضاء، 3 منهم عن إدارة النّشاط المدرسي، و3 عن منظمة ليبوتكس للروبوتات والعلوم التكنولوجية.

وصرح وزير التربية والتعليم موسى المقريف بمناسبة التوقيع على المذكرة، بأن الوزارة ستظل داعمة للمواهب بهدف تنمية قدراتهم في المجالات المختلفة، لتحقيق تميز في المشاركات العربية والدولية، مطالباً المنظّمة بالوقوف إلى جانبهم.

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