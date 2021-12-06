المحجوب: تركيا وافقت على إجلاء كافة المرتزقة من ليبيا

كشف مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، خالد المحجوب، تفاصيل لقاءات اللجنة العسكرية الليبية “5+5” في تركيا، مؤكدا أن الأخيرة أكدت اهتمامها وحرصها على استقرار ليبيا.

وقال المحجوب، في بيان له، إن “لقاءات اللجنة العسكرية الليبية “5+5″ في تركيا، أسفرت عن تأكيد أنقرة موافقتها على إجلاء المرتزقة وإنهاء تواجدها في ليبيا بالتزامن مع خروج باقي المرتزقة بشكل يشمل الجميع من جميع أنحاء ليبيا”.

وأوضح أن “لقاءات اللجنة العسكرية (5+5) في تركيا أسفرت على نتائج إيجابية ومشجعة للغاية، تتوافق مع المرحلة الحالية للواقع الليبي، مشيرا إلى أن الجانب التركي أكد على إجلاء المرتزقة وتواجده داخل ليبيا بالتزامن مع خروج باقي المرتزقة بشكل يشمل الجميع حسب ما يتم تنسيقه من اللجنة العسكرية من تواريخ وجداول زمنية لذلك.

وأضاف أن “تركيا أكدت اهتمامها وحرصها على استقرار ليبيا والقبول بنتائج الانتخابات مهما كان من سيفوز بها من المرشحين للرئاسة طالما أنها إرادة الشعب، وأنها ستتعاون من أجل علاقات متميزة تحترم فيها سيادة ليبيا واستقلالها، بالإضافة إلى الرغبة في العمل على التنسيق للبدء في فتح رحلات مباشرة مع بنغازي والتطلع للتعاون التجاري والاقتصادي.

واسفرت لقاءات اللجنة العسكرية 5+5في تركيا على نتائج ايجابية تتوافق مع المرحلة الحالية للواقع الليبي حيث اكد الجانب التركي على اجلاء المرتزقة وتواجده في داخل ليبيا بالتزامن مع خروج باقي المرتزقة بشكل يشمل الجميع حسب مايتم تنسيقه من اللجنة العسكرية من تواريخ وجداول زمنية لذلك كما واكدوا اهتمامهم وحرصهم على استقرار ليبيا والقبول بنتائج الانتخابات مهما كان من سيفوز بها من المرشحين للرئاسة طالما انها ارادة الشعب الليبي وانها ستتعاون من اجل علاقات متميزة تحترم فيها سيادة ليبيا واستقلالها ووحدتها مع الرغبة في العمل على التنسيق للبدء في فتح رحلات مباشرة بين تركيا وبنغازي والتطلع للتعاون التجاري والاقتصادي هذا واشادت اللجنة العسكرية 5+5 بحفاوة الاستقبال وروح التفاهم والود الذي ابداه الجانب التركي واستعداده لتسهيل عمل اللجنة المشتركة لتنفيذ بنود اتفاقية جنيف حتى تستقر ليبيا