مجلس الأمن يقرر رفع حظر السفر عن صفية فركاش وعائشة ومحمد القذافي

ليبيا – قرر مجلس الأمن رفع حظر السفر عن صفيه فركاش أرملة الزعيم الراحل معمر القذافي وأبنائها محمد وعائشة القذافي اعتبارًا من الأول من ديسمبر حتى الـ 31 مايو لعام 2022.

وجاء في بيان مجلس الأمن الذي نشره عبر موقع الرسمي: “في 3 ديسمبر الجاري قررت لجنة مجلس الأمن المنشأة عملًا بالقرار 1970 (2011) بشأن ليبيا منح إعفاء من السفر لأسباب إنسانية، عملًا بالفقرة 16 (أ) من القرار 1970 (2011)، اعتبارًا من 1 ديسمبر وحتى 31 مايو 2022، للأفراد الثلاثة صفية فركاش ، عائشة معمر القذافي، محمد معمر القذافي”.

وأضاف البيان: “ووفقًا لذلك قد يقوم هؤلاء الأفراد الثلاثة بسفر غير محدود لأغراض إنسانية خلال الإطار الزمني المذكور أعلاه،وبموجب إعفاء السفر لأسباب إنسانية الممنوحة، يجب تقديم معلومات السفر من قبل الأفراد المذكورين أعلاه لأغراض إعلامية للجنة قبل السفر وفي غضون شهر واحد بعد السفر، وفقًا للمبادئ التوجيهية المؤقتة للجنة وإشعار مساعدة التنفيذ للجنة (IAN) رقم 4”.

وتابع مجلس الأمن في بيانه: “يمكن للجنة أن تنظر في تمديد أو تجديد الإعفاء، إذا اقتضت الظروف ذلك. أي قرار في المستقبل سيأخذ في الاعتبار مستوى المعلومات المقدمة، علاوة على ذلك، خلال الإطار الزمني المذكور أعلاه، يتعين على أي دولة تسمح لأي من الأفراد الثلاثة بالسفر إلى أراضيها أو عبرها إخطار اللجنة في غضون 48 ساعة بعد الوصول أو المرور داخل أراضيها، ويجب أن يكون الإخطار كتابيًا يوضح تاريخ الدخول والمدة المتوقعة للإقامة”.

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