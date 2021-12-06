ليبيا تشارك باختتام الدورة 24 للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية

اختتمت بمقر منظمة السياحة العالمية بالعاصمة الإسبانية مدريد، ، أعمال الدورة 24 للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية ”UNWTO”.

وشارك في الدورة، 500 مندوب من جميع أنحاء العالم، وعدد من الوزراء، وممثلي قطاع السياحة في الدول الأعضاء، من بينهم وفد ليبي مكون من مدير مكتب التعاون الدولي ومستشار، وزير السياحة والصناعات التقليدية، بناءً على دعوة وجهها الأمين العام للمنظمة “زوراب بولوليكاشفيلي”.

وعلى هامش أعمال الدورة قام الوفد الليبي بإجراء لقاءات مع وزير السياحة الإسبانية، ووزير السياحة الأوزبكي، ورئيس المجلس التنفيذي المنتخب من ساحل العاج.

وتركز جدول أعمال الدورة حول تأثيرات جائحة كورونا على قطاع السياحة، وكيفية استعادة الثقة في السفر، والسياحة الآمنة، والخروج من الأزمة وتحقيق التعافي، والمحافظة على صناعة السياحة واستدامتها، حيث شدد المشاركون على ضرورة الحفاظ على التدابير الخاصة بالجائحة، واستخدام شهادات التطعيم الرقمية، وبطاقات الصحة الذكية، وتسهيل تبادل بيانات المسافرين بين الوجهات السياحية، والمراهنة على التلقيح الجماعي، لاستعادة حرية التنقل بين دول العالم.

كما شهدت أعمال الدورة مناقشة أهمية الابتكار والتعليم والتنمية الريفية في إعادة بناء قطاع السياحة، وإطلاق برنامج المستقبل الرقمي الخاص بمنظمة السياحة العالمية للمؤسسات الصغيرة، والمتوسطة، من أجل تسريع الانتعاش الاقتصادي لقطاع السياحة، بما يتوافق مع الطلب المتزايد على التجارب الجديدة، وأهداف التنمية المستدامة.

وأعلنت منظمة السياحة العالمية عن انضمام المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي إلى مجلس الأعضاء المنتسبين للمنظمة، واختيار أفضل 41 قرية سياحية، ضمن جائزة أفضل قرية سياحية في العام.

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