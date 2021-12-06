المفوضية: لم نتسلم أوراقًا رسمية برفض طعننا حتى نضم سيف الإسلام لقائمة المترشحين النهائية

قال عضو مجلس المفوضية العليا للانتخابات أبو بكر مردة إن المفوضية لم تتسلم أوراقًا رسمية بمنطوق حكم محكمة سبها بشأن سيف الإسلام القذافي وبالتالي لم نتخذ إجراءاتنا القانونية بعودة ترشحه”.

وأضاف مردة، في تصريحات لـ”الجزيرة” القطرية:” اليوم هو آخر موعد لنظر الطعون والأحكام التي تصدر تكون نهائية باتة”.

وتابع:” لم نتسلم أي أوراق رسمية بشأن الطعون الاستئنافية، وأمامنا من يوم لثلاثة أيام لإصدار القوائم النهائية للمرشحين”.

ولفت إلى أن المفوضية جهة تنفيذية ليس لها مصلحة مع طرف ضد طرف آخر”.

وشدد على أن الخطة الزمنية للمفوضية ما زالت كما هي، ولا إشكال في إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.

واستطرد:” اطلعنا على بيان إعلامي بمطالبة عدد من النواب باستدعاء رئيس المفوضية للمساءلة، ولكن لم نتسلم خطابا رسميا بهذا الشأن”.

وأشار إلى أن كثيرًا من الأحاديث التي تدور حول المفوضية الغرض منها تضليل الرأي العام لضرب العملية الانتخابية”.