بسبب روسيا.. الروياتي: أمريكا تحاول إفساد الوضع من جديد في ليبيا وإدارة القضية بشكل آخر

ليبيا – قال القيادي في مدينة مصراتة والناطق باسم المركز الإعلامي لـ “عملية البنيان المرصوص” التابعة لرئاسي الوفاق أحمد الروياتي إن زيادة وتيرة التصريحات الدولية التي تعطي تشكيكًا حول إكمال العملية الانتخابية الرئاسية تحديدًا سببها الرئيس أن المعادلة خرجت عن الرسم الدولي الذي كان يرسم بها أن تقاد في ليبيا بخطوط عريضة قد اخترقت عندما أصبحت العملية الانتخابية سياسية بامتياز، وخرج منها الشق القانوني وإن كان قليلًا، بحسب قوله.

الروياتي أشار خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر السبت وتابعته صحيفة المرصد إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اخترق قواعد اللعبة التي بدأت في تونس وجنيف.

وأضاف: “المجتمع الدولي لاحظ أنه حتى القضاء مسيطر عليه من قوة سياسية مقسمة جغرافيًا في ليبيا، والسؤال الأهم من خرق القاعدة هو من غير في تلك الليلة معادلة الولاية المكانية التي عدلت فبلها بيومين حيث أصبحت الولاية في كل ليبيا، تأثير القوة السياسية وتحديدًا من في الدولة على المجلس الأعلى للقضاء أرجع هذه الولاية لتكون على الأماكن التي تقدم فيها المترشحين، أصبح كل تيار يسيطر في منطقة معينة على القضاء في تلك المنقطة بالتالي دمروا آخر مكنة أن تكون هناك آليات ليبية تعالج الخلل والإشكال حول المرشحين”.

ولفت إلى أن العملية الانتخابية دخلت في صراع وبالنظر للأصوات التي تحاول أن تلمح لإمكانية التأجيل أو إيقاف العملية الانتخابية هي محسوبة على المعسكر الغربي، مبينًا أن قضية الدخول للعملية الانتخابية من بدايات تونس وجنيف وصياغات القوانين هناك كتلتين قويتين أحداهما تقودهما روسيا والأخرى الولايات المتحدة الأمريكية، وكل يريد أن يسير العملية الانتخابية بما يخدم المصلحة التي يراها.

كما تابع: “المجتمع الدولي ليس فانوسًا سحريًا، هو يبني قواعد معينة مع شركاء معينين في اتجاهات معينة يضمنها، ولكن هناك احتمالات للخروج عن النص وما حصل في ليبيا هو خروج عن النص في الكثير من قواعد اللعبة، للأسف دخول مترشح متعهد وفق اتفاق معين لعدم الدخول لانتخابات هو الخروج عن النص ووصول مترشح اليوم مطلوب دولياً واشكاليات كبيرة حوله”.

وزعم أن الولايات المتحدة وصلت لمرحلة الشعور بأن روسيا تغلبت عليها في المنهج الذي رسمته الولايات المتحدة ووقعت في إشكال سيقود أمريكا لمحاولة التنصل من القضية مرة أخرى وافسادها من جديد ومحاولة إدارة القضية بشكل آخر.

وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:

في الأسبوع الأخير زادت وتيرة التصريحات الدولية التي تعطي تشكيك حول إكمال العملية الانتخابية الرئاسية تحديدًا، بالتالي أنا أستطيع أن أقول إنها أصبحت بنسبة 50% استكمال العملية الانتخابية وبدأت مؤشرات المجتمع الدولي تطلق هنا وهناك عن طريق حتى الساعة مسؤولين لا يمثلون دولًا بقدر ما يمثلون مؤسسات أخرى معنية بالقضية في ليبيا، يجب أن نسأل أنفسنا لماذا هذا التغير بالنبرة الدولية؟ في تقديري السبب الرئيس أن المعادلة خرجت عن الرسم الدولي الذي كان يرسم بها أن تقاد في ليبيا بخطوط عريضة، وهذه الخطوط اخترقت عندما أصبحت العملية الانتخابية سياسية بامتياز وخرج منها الشق القانوني وإن كان قليلًا.

منذ أن دخل الدبيبة للانتخابات الحقيقة تقول إنه اخترق قواعد اللعبة التي بدأت في تونس وجنيف وهذا يبدو أنه لم يعجب بعض الدول، واحتمالية رجوع سيف بعد يومين أو ثلاثة بعد الاستئناف سيشكل قلقًا لدى المجتمع الدولي حول هذه الشخصية التي حتى الساعة هي مطلوبة لمحكمة الجنايات الدولية بالتالي اللعبة أصبحت ترى من المجتمع الدولي أنها تقود لفوضى أكبر إذا ما ذهبنا للاستمرار فيها وكما يبدو أنهم يبعثون اليوم بالرسائل التي تقول إنه قد لا يكون بالإمكان إجراء الانتخابات الرئاسية، لكن حتى الساعة ما زالت هناك إمكانية في استمرار العملية الانتخابية والمضي فيها قدمًا، ولكن الخلل الذي حصل الأسبوع الماضي أصبح يقلق العديد من الدول، يجب أن ننتظر تصريحات الولايات الأمريكية عبر مبعوثها الخاص.

المجتمع الدولي تماهى مع العملية الانتخابية، منذ استصدار قوانينها كانت هناك إشكاليات شتى ولكن لم تصل لحالة إزعاج المجتمع الدولي أنها ستخرج نتيجة غير منطقية ومرغوبة في المطلق، أو أنها ستشكل خرقًا كبيرًا أو فوضى أكثر من الاستقرار المطلوب، المجتمع الدولي كان يتعاطى مع القضية الليبية في حدها الأدنى من المساوئ بمعنى أنه ينظر لكل خطوة أن أعطت الإيحاءات والشكل المنطقي المقبول نسبيًا للوصول لنتيجة مرجوة بشخصيات تصل للسلطة مقبولة كان بها، بالتالي كان يعول على القضاء بالدرجة الأولى أن يأخذ على عاتقه مسؤولية حل إشكاليات لم يكن للمجتمع الدولي أن يتدخل فيها أو يتداخل فيها مثل التعبير على أن الشخصيات الجدلية والمجرمة دوليًا يجب أن تخرج والتي عليها جرائم حرب والتي تعهدت أنها لن تدخل السلطة أو يمكنها أن تستغل نفوذ الدولة للسيطرة ستخرج كانت هذه قواعد موجودة لم يشأ المجتمع الدولي أن يصرح بها، وترك المجال للقضاء أن يصفي هذه الشوائب بحيث تصل المعادلة لقبول منطقي.

المجتمع الدولي لاحظ أنه حتى القضاء تبين أنه مسيطر عليه من قوة سياسية مقسمة جغرافيًا في ليبيا نعرف ما حصل في طرابلس والزاوية وسبها وبنغازي، والسؤال الأهم من خرق القاعدة هو من غير في تلك الليلة معادلة الولاية المكانية التي عدلت قبلها بيومين أو ثلاثة حيث أصبحت الولاية في كل ليبيا ولكن تأثير القوة السياسية وتحديدًا من في الدولة، على المجلس الأعلى للقضاء للأسف كما يبدو أرجع هذه الولاية لتكون على الأماكن التي تقدم فيها المترشحين، أصبح كل تيار يسيطر في منطقة معينة على القضاء في تلك المنقطة، بالتالي دمروا آخر مكنة أن تكون هناك آليات ليبية تعالج الخلل والإشكال حول المرشحين.

حجم الضغط على القضاة في هذا الاحتدام السياسي لا يلام عليه القضاة وما حصل في سبها لا يلام عليه.

العملية الانتخابية دخلت لصراع اليوم عندما ننظر للأصوات التي تحاول أن تلمح لإمكانية التأجيل أو إيقاف العملية الانتخابية هي محسوبة على المعسكر الغربي أن قضية الدخول للعملية الانتخابية من بدايات تونس وجنيف وصياغات قوانين، هناك كتلتان قويتان إحداهما تقودهما روسيا والأخرى الولايات المتحدة الأمريكية وكل يريد أن يسير العملية الانتخابية بما يخدم المصلحة التي يراها، روسيا مصلحتها واضحة أصبح لديها وجود وتريد أن تحافظ على الوجود وترمي كل أوراقها مع معسكر سيف، أما الولايات المتحدة تبحث بعد اختلاط الأوراق والمشهد في ليبيا رجعت ولكنها لم تعد بتلك القوة، وما زالت لا تتعاطى مع الملف الليبي باهتمام، واضح أنها تضع وترسم لليبيا المشهد الذي تريد أن تصل له بشكل واقعي وحقيقي ومنطقي.

الولايات المتحدة تخطئ للمرة الثانية وتتغلب عليها روسيا بحيث أنها أوصلت ممثلها لقرابة المباراة النهائية، بالتالي أصبح هناك قلق للولايات المتحدة، الخطة التي كانت ترسمها ولم تضع لها الضوابط الحقيقية لضبط الشكلية التي تريدها أصبحت تصب في صالح الخصم الذي كانت تعاديه في هذه المعادلة، بالتالي لا بد أن تتراجع الولايات المتحدة اليوم والدول الغربية التي لا تريد للتواجد الروسي والتركي معه إذا اعتبرنا أن هناك شبه تفاهمًا بينهما أو ضمنيًا لأن يضعوا حل لهذه القضية.

المجتمع الدولي ليس فانوسًا سحريًا، هي تبني قواعد معينة مع شركاء معينين في اتجاهات معينة تضمنها ولكن هناك احتمالات للخروج عن النص، وما حصل في ليبيا هو خروج عن النص في الكثير من قواعد اللعبة، للأسف دخول مترشح متعهد وفق اتفاق معين لعدم الدخول لانتخابات هو الخروج عن النص ووصول مترشح اليوم مطلوب دوليًا وإشكاليات كبيرة حوله.

السيناريو قادم الأيام هو لا شك أنه صراع دولي تجسد في أطراف داخلية كانت تقوده الولايات المتحدة وروسيا، وكل يحاول أن يتماهى مع القضية أو العملية السياسية بعد الحرب الأخيرة للخيارات التي يريدها، روسيا تريد استكمال وجودها ونفوذها في ليبيا وتقوية وجودها عبر العملية الانتخابية التي فرضتها الولايات المتحدة والتي كانت تأمل أن تقود العملية السياسية تفاوضية في تونس وجنيف تنتهي لتوافقات شخصيات يمكن أن تتعاطى معها للقضاء على الوجود الروسي، وصلنا لمرحلة شعرت الولايات المتحدة أن روسيا تغلبت عليها في المنهج الذي رسمته الولايات المتحدة، ووقعنا في إشكال سيقود الولايات المتحدة لمحاولة التنصل من القضية مرة أخرى وإفسادها من جديد، ومحاولة إدارة القضية بشكل آخر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية