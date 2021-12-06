مركز أويا للدراسات: تحديد الأجور والرواتب من وزارة المالية يتطلب رفع قيمة الدينار مقابل الدولار

ليبيا – انتقد مدير مركز أويا أحمد أبولسين طريقة تحديد الأجور والرواتب وفق تصور وزارة المالية بحكومة الوحدة.

أبولسين وفي تصريح لموقع “العربي الجديد” القطري قال: إن المطلوب تحديد مستويات المعيشة للفرد، من الموظف الحكومي والفلاح والبائع المتجول، بحيث يكفي دخله لتغطية الأعباء اليومية، وذلك يتطلب رفع قيمة الدينار الليبي أمام الدولار.

ولفت إلى أن ما أنتجه القانون هو عبارة عن عدالة اجتماعية في بند الرواتب فقط، وسط تضخم الكادر الوظيفي البالغ 2.3 مليون موظف حكومي.

أبو لسين أكد على ضرورة تقليص الكادر الوظيفي مع وضع معايير لحد الأجر العادل، ما يحول دون تحويل زيادة الأجور إلى سبب للتضخم، مطالبًا بالربط بين مستويات الرواتب وحجم الإنتاجية.

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