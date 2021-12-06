بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاثنين 06 ديسمبر 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 06 ديسمبر 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء تقلبات جوية متوقعة هذا اليوم علي أغلب مناطق الشمال مصحوبة بسقوط أمطار وخلايا رعدية قد تكون جيدة علي بعض المناطق مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة و رياح قوية علي المناطق الساحلية.

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة –جبل نفوسة :-

حالة السماء: السماء قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم و صباح الغد مع فرصة سقوط أمطار قد تكون جيدة علي بعض المناطق خاصة المناطق الساحلية مما تسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة و تصحبها خلايا من السحب الرعدية وتساقط حبات البرد في بعض الأحيان.

الرياح: جنوبية غربية إلي شمالية غربية نشطة السرعة إلى قوية احيانا قد تتجاوز سرعتها على بعض المناطق الساحلية ( 60 )كم/س.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (14- 20) مْ ولاتتجاوز ( 12 )مْ على المرتفعات الجبلية.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر مع فرصة سقوط أمطار مساء اليوم علي المناطق الساحلية و تمتد الى الدواخل قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية وقد تكون جيدة علي بعض المناطق مما تسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة .

الرياح: جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة إلى قوية قد تتجاوز سرعتها على بعض المناطق ( 60 )كم/سمما تسبب في اثارة الأتربة و الرمال خاصة على المناطق الصحراوية المفتوحة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17 – 22) مْ ولاتتجاوز ( 15 )مْ على مرتفعات الجبل الأخضر وتسجل انخفاض يوم الغد على اغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: متغيرة الإتجاه الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (15-23) مْ وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الغد على اغلب المناطق .

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة تتحول يوم الغد الى شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (21- 24) مْ ، وتسجل انخفاض طفيف يوم الغد .

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:00).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:56).