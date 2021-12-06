الحبيب: إذا هُددت فبراير هذه المرة سأحمل البندقية

هدد الحبيب الأمين، وزير الثقافة الأسبق، باللجوء إلى السلاح إذا تم التضييق على «ثورة فبراير» أو سحب البساط من تحتها وإزاحتها.

وقال الأمين في مداخلة تلفزيونية مع قناة «ليبيا بانوراما»، أحد الأذرع الإعلامية لجماعة الإخوان: “إذا تم التضييق على فبراير أو تم سحب البساط من تحتها أو إزاحتها، سأقولها والتاريخ سيسجل؛ سوف نعود حتى للبندقية، وأقسم بالله إذا هددت فبراير هذه المرة سأحمل البندقية”، بحسب كلامه.

واعتبر الحبيب الأمين، الذي شغل أيضا منصب سفير ليبيا في مالطا بعد فبراير، أن الرأي والرأي الآخر يكون بين الأحرار، ويمنع إعطاء العناصر المحسوبة على النظام السابق فرصة التحدث للشعب، مهاجما القنوات الليبية التي تستضيف تلك العناصر.

وختم مداخلته بالقول: “إنه سيكون في صف المدافعين عن الحرية والديمقراطية، ولتذهب «المايكات» لاقطات الصوت للجحيم”، وفقاً لمزاعمه.