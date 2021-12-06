الأرصاد: أمطار وخلايا رعدية على شمال البلاد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين تقلبات جوية متوقعة علي أغلب مناطق الشمال مصحوبة بسقوط أمطار وخلايا رعدية قد تكون جيدة علي بعض المناطق مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ورياح قوية علي المناطق الساحلية.

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة -جبل نفوسة

حالة السماء: السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم و صباح غد مع فرصة هطول أمطار قد تكون جيدة علي بعض المناطق خاصة المناطق الساحلية مما تسبب في

تجمع المياه في الأماكن المنخفضة، وتصحبها خلايا من السحب الرعدية وتساقط حبات البرد في بعض الأحيان.

الرياح: جنوبية غربية إلي شمالية غربية نشطة السرعة إلى قوية احيانا قد تتجاوز رعتها على بعض المناطق الساحلية 60 كم/اس.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 14 و20 درجة مئوية ولاتتجاوز 12 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده

حالة السماء: السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر مع فرصة هطول أمطار مساء اليوم علي المناطق الساحلية، وتمتد الى الدواخل قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية وقد تكون جيدة علي بعض المناطق، مما يتسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

الرياح: جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة إلى قوية قد تتجاوز سرعتها على بعض المناطق 60 كم/س، مما يسبب إثارة الأتربة والرمال خاصة

على المناطق الصحراوية المفتوحة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 17 و22 درجة مئوية، ولاتتجاوز 15 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر، وتسجل انخفاضا غدا على أغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غات-غدامس – الحمادة

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: متغيرة الإتجاه الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 15 و23 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا ملحوظا غدا على أغلب المناطق.

الكفرة – السرير- تازربو

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة تتحول غدا إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 21 و24 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا طفيفا غدا.

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